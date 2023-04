A travers sa playlist, Jean-Baptiste nous fait découvrir son parcours de Savoie à Angers, via Paris et Toulouse et sa formation d’ Ingénieur agronome pour en arriver à créer sa brasserie artisanale et locale. Les mots-clés de son projet depuis 11 ans sont « démarche globale, engagement, financement participatif et transmission ».

Playlist : Dreamer > Supertramp / Split screen > Saint Etienne / Chalonnes island > The Loire valley Calypsos / Green eyed love > Mayer Hawthorne / Take the night > Rockamovya / On lâche rien > HK & les Saltimbanks / Lève toi > Barbara Pravi /