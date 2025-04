Créer une forêt urbaine selon la méthode Miyawaki, en faisant participer les habitants à la plantation, et ainsi créer un îlot de fraîcheur dans le quartier et permettre à la faune et la flore locale de se développer à son rythme dans un espace dédié.

Porteurs du projet : Pauline Loret et Jérémie Jousse

Montant : 110 000 €

Quartier : Madeleine – Justices – Saint-Léonard

VOTE : https://ecrivons.angers.fr/