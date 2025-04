Créer un parcours de course à obstacles qui permette de travailler l’endurance, l’agilité et la force, accessible aux athlètes comme aux amateurs, regroupant des agrès d’équilibre, de suspension et de franchissement.

Porteur du projet : Obstacle training Angers

Montant : 85 000 €

VOTE : https://ecrivons.angers.fr/