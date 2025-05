Bouffée d’R #7 Scoop & J.Keuz

Bienvenue dans la mensuelle Bouffée d’R, l’émission musicale et culturelle animée par l’Association l’R de Rien. Créée en 2006 par les membres du groupe Nouvel R, cette asso angevine oeuvre pour l’accès à la Culture pour Tous au travers du Hip-Hop et plus largement des musiques actuelles.

On se tourne vers Nantes et le duo Scoop & J.Keuz avec une interview axée sur la sortie de leur dernier album Kinstukuroi sorti chez Warooba Records. Un rap pointu et cryptique (selon les dires du groupe), une discographie riche dans un label pluridisciplinaire, on y parle de musique, un peu de graff… du local qualitatif à découvrir,

Bonne écoute,