Bienvenue dans la mensuelle Bouffée d’R, l’émission musicale et culturelle animée par l’Association l’R de Rien. Créée en 2006 par les membres du groupe Nouvel R, cette asso angevine oeuvre pour l’accès à la Culture pour Tous au travers du Hip-Hop et plus largement des musiques actuelles.

Dans ce cinquième épisode, Raggy (saxophone) est notre invité pour nous parler de son groupe BAD FAT à l’occasion de la sortie du nouveau single WE MAKE.

Bonne écoute !