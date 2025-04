Bienvenue dans la mensuelle Bouffée d’R, l’émission musicale et culturelle animée par l’Association l’R de Rien. Créée en 2006 par les membres du groupe Nouvel R, cette asso angevine oeuvre pour l’accès à la Culture pour Tous au travers du Hip-Hop et plus largement des musiques actuelles.

Dans cette épisode, nous accueillons BS, MC angevin, membre fondateur du collectif BSA. De la fraîcheur avec ce jeune bourré d’énergie qu’il faut voir en live pour capter l’essence de son art.

Bonne écoute !