06-Maximum Booty (Happy Birthday)

Bonjour à tout le monde, amis terrestres et extra-terrestres,

Cette émission signe les 3 ans d’aventures de vos anti-héros de la réflexion techno-spirit ou la quête du pourquoi et du comment les musiques électroniques nous font-elles autant d’effets tant pour faire fléchir les jambes que réfléchir nos neurones. 3 ans où l’on explore nos playlists et les morceaux qui nous font vibrer pour mieux vous les partager. 3 ans de plaisir sur le medium radio qui permet une libération de l’imaginaire sans la nécessité de l’écran.

Et pour fêter cela en beauté, nous nous penchons sur une musique de club qui voit le jour à la fin des 80’s sous l’infuence des mixs supersoniques de Jeff Mills à Détroit et des paroles salaces de la Miami Bass jusqu’à l’apparition rapide de la Ghetto-Tech; une electro graveleuse à 150 bpm; née de ce mélange atypique.

Jamais nous n’avons mixer aussi rapidement et autant danser dans le studio, nous espèrons que vous en ferez tout autant.

Peace, Love, Unity ! On se retrouve le 12 avril!

01-DJ Rashad & Dj Spinn – Oh God

02-Byron the Aquarius – She Want to Work It

03-The Megatrons – Rock the Planet

04-Peter Rock – Never Gonna Stop That Rock

05-Emerson – Sending All My Love Out (The Egyptian Lover Remix)

06-Mr Ho – Bail-E

07-Klix -Squanchy Thoughts

08-Traxmen – Let Me See You Butterfly

09-Amadeezy, DJ Bobby Bangers – Live For the Funk

10-DJ Godfather & K-1 – Detroit Electro Ghetto Tech (Version 1)

11-Detroit’s Filthiest – Dark Shadows

12-Hyas – Jesus Pierre

13-JCow X DJ Career – Juiced Up At Grenzallee

14-Bashkka – Act Bad

15-Jammin’ Gerald – Pump That Shit Up

16-1tbsp – Sour Berry

17-DJ Godfather – Smokin’ Up Yo Weed

18-Luz1e – Disobedience

19-Dj Life – Formula

20-Toni Moralez – Can Ya Really Feel It

21-Nova Cheq – Bop It

22-DJ Godfather; DJ Deeon – Get Down

23-OCB – Corrupted Minds

24-Skin on Skin – 2 Ride Thru The City

25-K-Lone – Love Me A Little

26-Yarn Init – San City

27-Sweely – Not Part of It

Toutes les émissions en lecture ici :

Streamez Eddy Sco | Écoutez la playlist Bounce & Dream Radioshow en ligne gratuitement sur SoundCloud