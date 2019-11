Mélodub Saison 3 Episode 1 ft Bamboo Station – 07/10/2019

C’est la rentrée pour Mélodub, et en grandes pompes, Jo de Bamboo Station se joint à Dj Lus et Chup (maintenant membre permanent de l’émission), pour une session éclectiques en chroniques. Nouveautés, oldies, interview des organisateurs du festival « Du Rock et des Vaches », et 3 freestyles en Live avec Ben Armessen (du groupe Simawé), et Cello (du duo La Boucle), qui pour une première rencontre musicale, ont mit le studio et les auditeurs d’accord pour que ça recommence dans une prochaine émission!

Playlist : Mother Earth of all Gods > Balaphonik Sound System / Freestyle 2 > Balaphonik Sound System / Patience is a Vertue > Uzul (Remix par Dub Addict) / From The Foundation > Dubkasm ft Dub Judah / Mr Pretender > Clinton Fearon ft Mike Love / Cotton's Fields > Askan Vibes ft Joseph Cotton & Roberto Sanchez / La Rage > UBS - United By Skanking / Revolution > Wackies / Tonight > Big Youth, Prince Fatty

Vipers Shadow / Trouble > Horseman, Prince Fatty

Vipers Shadow / Dawtas of Aya meets Vibronics

Perseverranca e resistancia / Babylon is Falling > Earl Sixteen

Blackboard Jungle / Sha la la la > Danny Red, King Shiloh / Hunger For Your Love > Gregorry Isaacs /