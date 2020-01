Mélodub ft Bamboo Station – Rentrée 2020 – Live Ozabaz 842

Bonne année à toutes et à tous les Skankers ! En cette rentrée, retrouvez l’équipe complète du lundi soir, spécialiste du reggae! Dub station along side Melodub pour vous souhaiter la bonne année, à coup de Slam et de cuivre accompagné par le grand machiniste d’Osabaz 842 sur le 103fm ! Playlist de nouveautés et de oldies made in Mélodub / Bamboo Station avec Lus, Chup et Jo, et une invité spéciale: Lulu de In Brass We Trust (collègue de Radio G). N’hésitez pas à nous réécouter en Podcast sur le site de Radio Campus Angers.