Mélodub 30/03/2020

Yo les Skankers! Mélodub est de retour en mode confiné! Pour cette émission vous retrouverez pas mal de nouveautés: Lus vous proposera 2 exclus du dernier album de Chezidek, qui sortira après le confinement chez Baco Records, le nouveau morceau de The Danbce concocté par Dj Lus, Dr Cello, Bumber Man et un invité spécial: Epic Sax Ben! On fera un hommage à Apple Gabriel (Israel Vibration) suite à son décès récent, et le hors sujet de la semaine en mode Dubstep, également par Dj Lus. Chup vous présentera le dernier OBF, 2 bons morceaux de Medical Dub, du Barry Brown, et un nouveau Yami Bolo!!