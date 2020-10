Melodub 28/09/20

Yo les Skankers! Déjà la 2éme émission et toujours un tas de tune à vous faire découvrir !!! Au programme de cette soirée, La présentation d’une collaboration qui promet d’être encore plus éblouissante, on vous parle de Schniece McMenamin & Prince Fatty sur le fabuleux Black Rabbit au clip délirant !

Pour la suite de l’émission, on vous propose de passer un moment avec Tabby Diamond, chanteur du célèbre trio The Mighty diamonds qui nous livre un très très belle album Roots Rockers avec entre autre en découverte le morceau This world. On enchainera avec le retour des Wailings Souls sur l’album Back A yard, la sortie du projet de Absollem, Chapter One sur le label Jamafra Record, le spacial Dub Machinist meets Gary Clunk, l’album reggae roast avec la collaboration du MC Brother Culture et bien d’autre surprise !!!

Great Skank sur les ondes de radiocampus !!! A lundi prochain pour une surprise !!!

Lus et Chup