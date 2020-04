Mélodub 27/04/2020

Yo les Skankers! Dans cette émission, Dj Lus vous présente comme d’habitude les dernières nouveautés Reggae Dub, dont en exclue 2 titres du prochain EP de Moja, gros coup de coeur de la semaine et qui sortira le 15 Mai prochain. Mais aussi une découverte avec Kill Emil, les protégés de l’Entourloop, Caracas Dub qui rencontre Mexican Steppers, un petit Prince Fatty en feat avec Mungo’s Hifi et l’envie de la semaine. Chup pour son retour en live de chez lui, vous passera un bon Bob Marley, du Soul Syndicate, en passant par the Scientists, Horace Andy, et un bon Mungo’s Hifi en feat avec Eva Lazarus. Skank Inna Radio!