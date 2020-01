Yo les Skankers! Cette fois on te présente de la nouveauté du côté lyonnais avec Dubanko, et sa nouvelle sortie chez ODG, la présentation d’un album de Gentleman’s Dub Club avec 3 feats, du Blackboard Jungle, du Miniman pour Chup entre autres, le coup de coeur depuis des années: Nish Wadada, et bien d’autres… Sans oublier le hors sujet qui aujourd’hui te fait danser!