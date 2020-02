Mélodub 24/02/2020

Yo les Skankers!! Ce soir Dj Lus vous proposent pas mal de nouveautés: le dernier album de Full Dub avec 2 bons featurings, le tout nouveau SoomT qui annonce du lourd pour la suite, du Dub Fx, du Dj Lus pour vous annoncer la Roots Party Thouars ce Vendredi 28 Février à La Minute Blonde… Et pour Chup on ressort les anciens en passant du reggae mento de Stanley Beckford, du night nurse de Gregory ou du trés trés bon Vivian Jones et pour fnir une peite mais pas des moindres, sortie de chez Subatomic sound system. Bonne semaine à toutes et tous. Skank in a radio !!!!!!!!!!