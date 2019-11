Bande de veinards, dans cette émission c’est Gringo et Tonton YesSAÏ qui vous régalent en freestyle!! Entouré d’une selecta vinyl, ramenée tout droit de Londres par Dj Lus, et les derniers arrivages de skeuds de Chup.. L’émission s’étoffera de plus en plus de lives, alors restez à l’écoute!