Melodub 20/04/2020

Yo les Skankers!! Dans cette émission, on abordera beaucoups de nouveautés présenté par Dj Lus: la nouvelle collaboration Dubanko meets Woody Vibes qui viennent tout juste de sortir leur EP sur le label Exo Fam, un nouveau ArtX qui remixe Taiwan Mc, le dernier Soom T, et le dernier son de Iseo & Dodosound, et un titre de Weeding Dub sorti en 2017. Chup pour sa part vous présente quelques oldies avec Earl 16 et The Maytones, mais aussi un récent Alam. Et évidemment le hors sujet de la semaine en fin d’émission, avec aussi un bonus track d’Eddy Murphy en Feat avec Snoop Lion!! Skank inna Radio!