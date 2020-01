Yo les Skankers !! Dans cette émission, grosse nouveauté avec le dernier feat: Weeding Dub avec Vibronics, et Zenzile en collab avec Trinity et Irie Ites! On se fait une session Ska Rock Steady, les coups de coeurs de dj Lus, le hors sujet de la semaine, et Chup nous propose une selec de Rod Taylor, avec aussi ses coups de coeurs du moment… Enjoy !!