Yo les Skankers! Nouveau podcast avec quelques nouveautés en début d’émission dont un morceau tiré du tout récent album de Soom T, le dernier Alpha Steppa. Et on rentrera dans une selec’ 100% Oldies/Classic du Reggae spécialement concoctée par Dj Lus et Chup avec Inna De Yard en feat avec Horace Andy, Linval Thompson, The Abyssinians, The Gladiators, Bob Marley, Yellow Man, I JahMan, et Eak a Mouse en bonus. Enfin le hors sujet de la semaine est avec Simawé! Skank Inna Radio!!