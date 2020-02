Yo les Skankers !! Ce soir dans le viseur de Lus, de la nouveauté avec Bisou et son dernier EP sur ODG Prod, le dernier Sumac Dub, une nouveauté angevine avec The Danbce, du classique avec Kanka, et le dernier album de Steel Pulse, en seconde ligne The Gladiators avec Chatty Mouth Mouth, Earl Sixteen & Cultural Warrior, Dread Squad & Highly Seen Anthem !!! Good Vibes !!!