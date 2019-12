Yo les Skankers!! C’est l’avant dernière de l’année, dj Lus et Chup vous partage le gratin du Roots Reggae Dub, d’aujourd’ui et d’hier, dans une selecta sucré salé, accompagné d’une prod de dj Lus, et du hors sujet de la semaine bien sûr!! Chup en solo la semaine prochaine bande de skankers!!