Yo les Skankers!! Spécial vinyles dans cette emission avec les dernières acquisitions de Chup, et les coups de coeurs de Dj Lus. Retrouvez aussi les nouveautés avec entre autre, le label ODG PROD et leur dernière compile réunissant la crème du Dub français, le hors sujet de la semaine, et la radio pirate de Tonton Yessaï sur un riddim de Earth & Power !!