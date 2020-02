Yo les Skankers! Dans cette nouvelle émission, Dj Lus et Chup abordent pleins de nouveautés, notamment Big Red et un extrait de son dernier Album, Max Romeo et Marcus Gad chez Baco Records, du Morgan Heritage avec le dernier album et un hommage à Kobe Bryant, le nouveau Asian Dub Foundation, ainsi que le dernier High Reeds mixé entre autre par Pilah. Goods vibes!!