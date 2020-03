Yo les Skankers! De la nouveauté dans cette émission, Lus présente la sortie du nouvel album de Tu Shung Peng avec deux session cuivrées, le dernier Chezidek, ainsi que le nouveau Dub Shepherds, Quelques oldies et le hors sujet de la semaine. Chup, pour sa part, présente un extrait de la dernière sortie de Vibronics feat Weeding Dub, Eva Lazarus & Mungo’s HIFI Dub Fee Good To me et Bad Gyal. A lundi prochain les skankers !!!