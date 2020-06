Mélodub 08/06/2020

Yo les Skankers! Bienvenue dans Mélodub, voici le programme de l’émission du lundi 08 Juin!

– Dj Lus:

Ondubground – Six Pints ft Miscellaneous et Adam Paris

Lotek feat Daddy Speedo – This is the rebirth of rude

Chronixx Skanking Sweet reprise par l’Ensemble National de Reggae

Richie Spice – Valley of Jehoshaphat

Hors sujet: Bass Nectar – Kingston Town remix (Alborosie)

– Chup:

Album Showdown : Don Carlos & the Roots Radics meets the Gladiators.

« Roots Rock Party » de don Carlos »

« A Nuh everything » des Gladiators »

.

Ken Boothe « Everything i Own » du label Trojan Record de 1974. Vinyl

Laurel Aitken avec le morceau « It’s Too late ».

Joe Gibb’s & The professionnal sur l’album Majestic dub Morceau « Nation of Dub »

Première sortie Vinyle pour le tout jeune label Walking Mess Record avec un featuring de Guru Pope. Membre actif de l’association Faut qu’ça sonne à Aix en Provence !

Première sortie Vinyle du label RDH Record et la présentation du morceau Escape joué par RDH HIFI en fin de danse.

SKANK INNA RADIO!!!