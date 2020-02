Yo les skankers! Avec les nouveautés et les oldies proposés par Dj Lus, et Chup, nous recevons Camilo, THE pianiste d’Angers, qui propose son projet de beatmaking (Key Milo), avec son cousin chanteur de Paris: Pablo Anthony, une cousinade Chillienne sortie sur le label Jamafra Record. Mais pas que !!! Retrouvez son interview complète, ainsi que celle de Bebel et Dj Lus pour la sortie de Danbce (Dub/Dance/Cello and Scratch).