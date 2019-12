Melodub 02-12-2019

Hello everybody,

On se retrouve ce soir sur Radiocampus Angers (103FM) pour une session en tête à tête avec Lus et Chup. Au programme: la présentation du tout dernier Earth and Power, du label Dub Foundry, disponible en précommande, accompagné de Mafia & Fluxy. Bref c’est en de trés bonne compagnie que l’on commence cette première semaine de décembre. En passant par le nouveau et planant Michael Exodus and Immiroots Soundsystem feat Ranking Fox, et le très musclé Dubmatix featuring Kazam & Exile Di Brave, and more….Lus vous présente les dernières sorties de Boomrush Promotions, la sortie de dub fx bien accompagné,, Il parlera aussi du prochain Nantes dub club le 13 décembre, et le hors sujt de la semaine avec Tha Trickaz, et un morceau tiré de leur dernier album!