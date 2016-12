Resto Troc et Les Jours à jouer !

En ce 15 décembre, on vous propose un reportage sur l’association Resto Troc, et on parle du festival « Les Jours à Jouer » organisé par la maison de quartier Le Trois Mâts.

Pour répondre à nos questions :

Plusieurs membres de l’association Resto Troc

Raphaël Joncheray, directeur de la maison de quartier « Le Trois Mâts »

Au programme également :

La revue de presse de Camille

L’agenda du week-end de Thibault

Thibault était à la réal’, Etienne à la prog’.