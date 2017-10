Les Mardis de confluence, et la rentrée des Imposteurs

On est le 16 octobre, et aujourd’hui, c’est la rentrée du Sous-Marin ! On parlera de la première conférence des Mardis de Confluence avec Chadia Arab, qui a eu lieu le mardi 17 octobre au Campus Belle-Beille. Elle aura pour thème « Le populisme en France depuis la fin du 19e siècle ».

Pour répondre à nos questions :

Chadia Arab, géographe et chargée de recherche au CNRS

Également au programme :

La folle chronique de Max des Imposteurs.

Extrait sonore:

« Qu’est-ce que le populisme et est-il dangereux pour la démocratie ? » – Entretien avec Pierre Rosanvallon, historien et sociologue français, professeur au Collège de France – Forum mondiale de la démocratie, Le Populisme en Question(s) (novembre 2017)

