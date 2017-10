Le groupe Tchorba ! Et les Imposteurs

On est le lundi 30 octobre, et aujourd’hui, on rencontre Guillaume Chosson, violoncelliste et compositeur du groupe tchorba ! . Il nous parle de son voyage à travers les Balkans, La Turquie, le Caucase, un bout de Russie, et puis l’immense Asie Centrale qui lui a inspiré l’album « Autour de nous les lointains ».

Pour répondre à nos questions :

Également au programme :

La chronique de Max des Imposteurs.

Yasmine et Paul à l’animation. Axel à la rédaction.

Maëlle à la technique, Etienne à la programmation !

Crédit image: Affiche « Autour de nous les lointains » – Tchorba par Nico Marmin.