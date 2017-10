Chinese Man Records, l’agenda de la semaine & la déglingue d’Axel

On est le jeudi 26 octobre, et aujourd’hui, on rencontre Ben Befort du label Chinese Man Records qui produit notamment le groupe du même nom mais également Deluxe, Leyan ou encore Taïwwan MC. Il nous parle du fonctionnement du label, de son évolution ainsi que de son public.

Pour répondre à nos questions :

Ben Befort, le chargé de promotion du label Chinese Man Records.

Également au programme :

L’agenda de la semaine avec Thibaud .

. La déglingue de presse d’Axel.

Maëlle à la technique, Etienne à la programmation !