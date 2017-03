Babel dans l’ArtyShow

Quatrième saison de l’ArtyShow et toujours l’idée de brasser la culture angevine en invitant ses forces vives. ATTENTION : cette année, c’est le mardi, tous les 15 jours, de 18 heures à 19 heures sur le 103 FM.

Au micro de ce 44e numéro, Sébastien Rousselet, pilier de Babel, groupe angevin à l’actualité multiple (EP, label, concert).

Nouvelle saison donc nouvelles chroniques et nouvelles voix : celle de Valentin qui s’intéresse au nouveau projet angevin ThéOphile et celle de Julie qui évoque le Tanztheater et Pina Bausch.

Prochain ArtyShow de la saison le mardi 11 avril 2017.