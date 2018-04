20 L’Eveil Spirituel

En ce jour béni de Pâques, nous recevons Pierre Leré Guillemet, un yogi expérimenté de notre région, qui nous raconte comment il a atteint l’éveil et ce qui « reste » de la vie une fois qu’on l’observe du point de vue de la Conscience et quand il n’y a plus qu’à ETRE…

Avec l’agenda zen de Claire en fin démission comme chaque semaine.

Les autres épisodes de Transcendance sont accessibles ici : https://www.radiocampusangers.com/category/emission/la-redac/transcendance/

Si vous aimez l’émission, soutenez-nous en vous abonnant à notre page FB ! Ainsi que pour être au courant des prochaines thématiques, podcasts, ateliers zen de la semaine,…

https://www.facebook.com/transcendanceradiocampus