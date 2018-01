Cette semaine dans Transcendance, écoutons le chant et la poésie des maîtres qui ont marqués l’histoire du soufisme, cette sagesse qui nous vient du moyen-orient et qui ont inspirés tant d’artistes et philosophes occidentaux.

