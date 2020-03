Les 3 Coups sur les ondes #4 : DE CEUX.

Comment évoquer la santé mentale au théâtre ?

La pièce DE CEUX. dépeint comment rêve et réalité peuvent s’entremêler, jusqu’à parfois nous faire perdre le sens du réel. Petit à petit, l’héroïne se trouve envahie de peurs directement sorties de ses rêves, la tourmentant et l’angoissant de plus en plus. Progressivement, les rêves deviennent des cauchemars et la frontière entre imaginaire et réalité s’affine. Les monstres qui la hantent dans ses cauchemars font surface dans sa réalité et la pousse à perdre le contrôle sur ses pensées et ses émotions. Jusqu’à commettre l’irréparable.

Cette pièce écrite et mise en scène par Julie-Parvin Faramarzov est sa première création, et elle choisit immédiatement de taper fort avec deux sujets importants qui lui tiennent à cœur : la santé mentale et la place des médias dans notre société. Elle et deux des comédiennes répondent à nos questions pour vous donner de nouvelles clés et un regard nouveau sur la pièce.