Troc’Livre et Survie

En ce 10 janvier on parle de l’association Survie qui se bat contre les relations malsaines entre la France et l’Afrique et de Troc’Livre qui se déroulera à Montreuil-Juigné le 14janvier prochain.

Pour répondre à nos questions :

Mme Loze, adjointe à la culture de Montreuil-Juigné

Michèle Barrault et Gérard Moreau de l’association Survie.

Également au programme :

La chronique scientifique de Quentin

Une chronique Astro sans langue de bois de Quentin

Maëlle était à la technique, et Etienne à la programmation musicale.