Protection de l’enfance, et Des Petits Coins de Paradis

On est le 15 mai, et aujourd’hui, on parle de protection de l’enfance, et notamment de la colère d’associations de protection de l’enfance qui risquent de perdre pas mal de salariés.. On parle également de l’évènement Des Petits Coins de Paradis organisé par la maison de quartier Le Trois Mâts. L’occasion de découvrir des jardins de particuliers des quartiers de La Madeleine et des Justices, et découvrir des scènes éphémères !



Pour répondre à nos questions :

Julien Gerland, Délégué syndical SUD Santé Sociaux, pour parler protection de l’enfance

Raphaël Joncheray, directeur de la maison de quartier Le Trois Mâts

Également au programme :

La revue de presse de Bernay

La chronique de nos amis Les Imposteurs

