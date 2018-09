Le 19 octobre 2018, espace Galilée de St Jean de Linière, se déroule la « Journée Départementale de l’Engagement »; organisé par bon nombre d’associations, Le Mouvement Associatif, La Direction Départementale de la Cohésion Sociale de Maine et Loire et le Département.. A cette occasion, une grande conférence participative sera organisée avec Roger SUE, qui est une référence en matière de sociologie des associations et conseiller pour le Mouvement Associatif sur le plan national.

INTERVIEW : Le monde associatif est en pleine évolution ; est ce que l’objectif de cette conférence est de mieux comprendre les transitions pour mieux se les approprier; d’accompagner les associations pour qu’elles ne les subissent pas et voir dans la transition des opportunités pour demain ?

Né le 13 juin 1951 à Paris, Roger SUE est diplômé d’études supérieures de philosophie, de l’Institut d’Études Politiques de Paris (Sciences Po) et de l’Institut Français de Presse, Docteur d’État en Sciences Politiques et habilité à diriger des recherches en Sciences Sociales. Il a été successivement Directeur du cabinet du député-maire d’une grande ville, Directeur des études sociologiques à la SOFRES, Directeur-adjoint du Service de l’Information du Ministère de l’Urbanisme et du Logement, puis chargé de mission au Commissariat Général au Plan. Il est ensuite nommé Maître de Conférences à l’Université de Paris 5-Sorbonne avant d’être élu Professeur à l’UFR des sciences de l’homme de l’Université de Caen. Il est aujourd’hui Professeur à la faculté des sciences humaines et sociales de la Sorbonne, Université Paris Descartes-Sorbonne et chercheur au Cerlis-CNRS, président du groupe d’experts de Recherches et Solidarités, membre du CA de la Fonda et du Mouvement associatif.