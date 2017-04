4 ans, on a fêté les 4 ans cette année du mariage pour tous, et on l’a vu pendant cette campagne électorale aux relents amers et gerbants, ça ne plaît toujours pas à tout le monde, coucou Fillon, coucou Sens Commun. Si on prend de la hauteur en regardant le globe, on n’a pas à remonter très loin dans les actualités ni à faire tourner la mappemonde vers le sud pour voir et entendre des horreurs. Bien sûr, je fais allusion aux camps de concentration qui existeraient en Tchétchénie et à la non moins rassurante déclaration du bouc le plus dégueulasse d’Europe, celui du président Kadyrov, qui nie les arrestations, en justifiant que toute façon il n’y a pas d’homosexuels en Tchétchénie. En Europe, 13 pays dont 11 de l’Union Européenne ont autorisé le mariage gay, 25 autorise une forme d’union, mais ils sont encore 6 à le refuser (Slovaquie, Lettonie, Lituanie, Roumanie, Bulgarie, Pologne, on pourrait presque citer aussi l’Italie qui s’est bougé seulement l’année dernière.

Vous le voyez la situation est complexe pour les droits gays et lesbiens, mais on ne vous parle même pas de celle des transgenres ou intersex,

Alors droits LGBTI, une Europe à deux vitesses ? C’est la question que nous allons nous poser lors de cette émission



