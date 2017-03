2 Peuples, 2 Etats : France-Palestine & Le projet CoWatt

Au programme de ce sous-marin animé par Camille, on parle de sujets capitaux avec le conflit israëlo-palestinien d’abord. L’association 2 peuples, 2 états organise une conférence de Samy Cohen, le 27 Mars, sur comment « préparer la paix au proche orient ». Le Sous-marin s’intéresse aussi à l’écologie et au développement durable, on vous parle aujourd’hui de sensibilisation à l’énergie solaire à travers un projet coopératif : CoWatt

Avec nous en plateau pour en discuter :

Yves Jouan et Cécile Parent de l’association 2 peuples, 2 états

de l’association Pierre Peigne pour nous parler de CoWatt

Egalement au programme :

La revue de presse énervée d’Axel

énervée Le coup de gueule d’Alexis

Pierrick était aux manettes techniques et Etienne à la prog’ musicale