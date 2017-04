Comment accueille-t-on les réfugiés en France ?

Dans 72h, je serais sans doute en train de me ronger les ongles en tendant une oreille inquiète en direction du poste de radio, et je suis à peu près sûr que tous autant qu’on est dans le studio, il y a une partie d’espoir et une partie de flip total… Eh oui la campagne électorale approche de son terme et forcément le plus vieux des serpents de mer ressort : l’immigration, les migrants, les réfugiés, allé hop tous dans le même panier. Pour certains, ils volent les allocations, pour d’autres ce sera le travail, pour d’autres encore c’est la religion qui dérange. On en parle souvent d’ailleurs dans les médias. Mais à chaque fois c’est derrière le mot crise. Crise migratoire, crise des réfugiés, crise de l’immigration, mais si à la place de se poser la question de quelles conséquences pour nous européens, français… Si on se posait plutôt la question de comment accueille-t-on les réfugiés ? Et d’ailleurs ça veut dire quoi réfugié ? A quelle définition on se réfère ?

Pour vous donner des éléments de réponse, avec nous en studio :

Frédérique Maitreheu, de la Cimade, antenne locale

Également :

Des extraits d’interview de Samuel Delépine, géographe à l’UA

de Le contexte posé par Thibault

posé par Le thème de la semaine prochaine annoncé par Axel

Mark était à la réalisation, Axel à la programmation musicale.