Playlist :
Scène de Bâtard > Ol Kainry /
Bloodsport > Kamnouze /
58th Floor > Anderson .Paak & Cordae /
I'm On > Anderson .Paak & Cordae /
A Good Day > Anderson .Paak & Cordae /
You're Mine > Anderson .Paak & Cordae /
Stakes Is High (2026 Remaster) > De La Soul /
Stakes Is High (J Dilla Remix) > De La Soul /
Supa Emcees (2026 Remaster) > De La Soul /
Pozoblanco > A2H /
Pourquoi 26 > A2H, Zek /
Les Gosses Effrayés > A2H, Ferdi /
Focus > A2H, Benjamin Epps /
22 > Wallace Cleaver /
4 temps > Wallace Cleaver /