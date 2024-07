Yoyoyooo les ptits potes,

Pour cette ultime émission de la saison 2023-2024 Radio Campus, Le Sillon et Coinxomatik s’allie pour vous proposer un MEGA MIX !!!

Un gros big up à l’équipe, notamment Hugo & Etienne pour l’accueil et la confiance, à Coinx pour les bons moments et toute ses bières descendues.

Des bisous à vous et on se retrouve à la rentrée 🙂

La liste des sons juste là :