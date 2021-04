EL3ctric Troubles #023 ‘N0body C4res …’

Cette semaine dans ton émission Rock !

L’épisode 23 se sera fait attendre et j’espère que tu m’en excuseras. Mais tout vient à point à toi qui sait attendre !

Dans ta radio cette semaine, ce fut donc une fois de plus une émission très éclectique avec ses exercices de styles, ses excursions en territoires arides, ses envolées lyriques et ses OVNIs ! 🎸

Pas vraiment de trame, tu commences à me connaitre, mais on y retrouve quand même :

Des Avant-1ères : CLAYTON / Gurl / Motörhead (oui oui, tu as bien lu !) / Gojira (Aussi !) / Yagow

Je te laisse te faire ton idée !

Merci à toi d’avoir été (ou d’être bientôt) à l’écoute !

Et n’hésite pas à me retrouver sur Facebook pour être mis au courant des prochaines émissions et retrouver l’actu rock du moment !