EL3ctric Troubles 011 ‘2K21 Be Cool Bro !’

Alors comme ça il parait que la saison des « top 2020 des meilleurs albums … pouet pouet … » est lancée ? Mouais … moi, je te le dis, re-pomper dans les anciennes émissions, je trouve pas ça Rock’n Roll !

Par contre, si tu me demandes quels albums je ne t’ai pas joué en 2020, là ca m’intéresse déjà vachement plus !

Voici donc le top 14 de ce que tu n’as pas entendu dans Electric Troubles en 2020, soit parce que j’étais passé à côté, soit parce que j’ai dû couper, à la sauvage, dans certaines playlists du trimestre précédent !

Et puis 2-3 nouveautés aussi parce que faut quand même pas déconner !

Au programme : du rock, du stoner, du métal, un peu de noise-kraut-synth-appelle-ca-comme-tu-veux

Au passage Cowboy, je t’attends sur la page facebook de l’émission au coucher du soleil

avec tes pouces bleus et tes punchlines, si t’es pas un pied-tendre !

Et même que si t’es pas un foie-jaune, je suis aussi sur insta et sur twitter !

Bonne écoute à toi et, Bonne année toi même !