Happy Valentines !!!

Ca se passait dans ta Radio Campus Angers en ce mardi 14 février 2023, jour des Namoureux-ses et dans ta sauterie Rock ce mois ci :

Les sorties inratables :

Il est lĂ !!! Tout nouveau, tout beau, tout chaud Ă peine sorti du four !!!!

Le tout dernier EP « MAYABUNDER » des angevins BEASTLY qui, le 10 février 2023, soit 6 ans aprÚs ANDAMAN, reviennent nous décrasser les oreilles avec leur sauce Stoner Funk Garage qui te ferait passer les piments oiseaux pour des bonbons pour la toux !

Et comme on est content de l’avoir, on s’en Ă©coute 4 titres dans cette session (ça t’en laissera 2 autres Ă dĂ©couvrir si ce n’est pas dĂ©jĂ fait !)

EN CONCERT :

Le Vendredi 24 FĂ©vrier 2023 avec GONDHAWA sur la scĂšne du bar Le Garage (Angers, Bd. Foch)

Toutes les infos ici !

Les (trĂšs) attendues :

A venir dans les prochains mois, on découvrira également des extraits des futurs albums de

SQUID (UK) – album Monolith , attendu le 9 Juin 2023

(UK) – album , attendu le DEAF BLOKES (Antibes, Fr.) – dont les 8 titres du tout premier album sont en train d’ĂȘtre mis en boite

Les sorties récentes :

NOT SCIENTIST (Lyon, Fr.) – album « Staring At The Sun  » dispo depuis le 3 FĂ©vrier chez  » dispo depuis lechez Kicking Records

(Lyon, Fr.) – album « STRONG COME ONS (OrlĂ©ans, Fr.) – album Underworld, sorti en digital en Novembre 2022 et, ce que je ne savais pas mardi soir, Ă©galement dispo en vinyl depuis le 17 FĂ©vrier sur le monstrueux , sorti en digital en Novembre 2022 et, ce que je ne savais pas mardi soir, Ă©galementsur le monstrueux Beast Records

Les moins rĂ©centes (mais qu’on a bien kiffĂ© quand mĂȘme !) :

SONS (Bel.) dont le passage au Jokers Pub le 7 FĂ©vrier dernier a Ă©tĂ© plus que jouissif ! – Album « Sweet Boy  » sorti le 22 Avril 2022 chez PIASÂ

(Bel.) dont le passage au Jokers Pub le 7 FĂ©vrier dernier a Ă©tĂ© plus que jouissif ! – Album «  » sorti le chez SUPERMODEL STITCHES (Lille, Fr.) – album « Tension » sorti le 29 Juin 2022

Le «titralakon» collector du mois :

PSYCHOSTIC (US.) – album « We couldn’t think of a title » sorti en 2006 MAIS toujours d’actualitĂ© ! 😁

Pour le reste :

Bisous tout doux ! 😎🤘😘