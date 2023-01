Attention, ça va fuzzer, chéri-e ! Je passe sous un bébé jaguar !

Mardi 3 janvier 2023, pour l’épisode 42 (ça ne s’invente pas !) EL3CTRIC TROUBLES donne totale carte blanche à Franck et Tony, du combo parisien ELECTRIC JAGUAR BABY dans ta Radio Campus Angers pour un DJ Set 100% pur Fuzz Rock qui gratouille et qui chatouille !

Il sera également question de leur album « Psychic Death Safari » dont tu as déjà pu découvrir des extraits dans l’émission depuis sa sortie le 7 Octobre 2022 chez Rebel Waves Records / division psych’ garage de RIPPLE MUSIC. L’album est disponible en digital sur leur bandcamp et en vinyl/CD sur le shop Ripple Music !

C’était donc LA sauterie de l’année nouvelle, et ça se passait mardi 3 Janvier 2023 comme toujours entre 22h et 23h sur le 103 FM pour Angers, et sur le présent site web, pour le reste de la planète !

Bien évidement on compte sur toi pour répandre ce podcast et bouger ton boul’ derrière tes enceintes !