Stacy est une chanteuse d’origine Martiniquaise et guyanaise qui depuis toute petite à grandie au travers de la musique. Agé d’à peine deux ans elle fredonne déjà quelques mélodies qu’elle enregistre au côté de son père durant une session studio.

Plus tard elle participera alors à plusieurs concours de chant. L’absence de succès mettra un frein à ses envies. Après plusieurs années elle reprend l’envie de chanter sur des airs bien connus de Beyoncé, lauryn hill, Destiny’s child, eugène mona ou encore Princess lover.

Après plusieurs années passés à composer et elle ressent de plus en plus l’envie de chanter et ainsi de partager son vécue. En 2013 elle fera la rencontre de Allan Certain qui grâce à sa notoriété lui donnera un petit coup de pouce lui permettant de mettre en avant son premier projet musical indépendant.

La même année elle fera la première partie d’Admiral T lors du Festival Barrio Loco à Toulouse et elle sera repérée par un membre de l’équipe BLOCKOP INDUSTRY

Ainsi naquit sont un premier single » Et sans toi « , son premier hit single qui se classera directement numéro 1 aux Antilles.

S’en suivra plusieurs singles dont : Fly away, overdose, c’est doux mais aussi Laisse moi t’aimer qui est son second hit single lui aussi numéro 1, suivie de Etre aimée (2017)

Prends le temps (2018). Entre temps elle fera de nombreux Freestyles pour la plus grande joie de ses fans qu’elle postera sur les réseaux sociaux et prouvera ainsi qu’il lui est possible de toucher différents styles musicaux mais aussi d’atteindre un public de tout âge.

En 2019 elle rejoint le label Aztec Musique et sort le titre TON SILENCE. C’est une fois de plus un succès, en effet le titre se classe très rapidement numéro 1 dans toutes les radios antillaises.

C’est en 2020 après de nombreux tubes que la carrière de l’artiste Stacy prendra un autre tournant .

En effet suite a la sortie de son plus gros succès zouk : « FWISSON » plébiscité a la réunion, Tahiti, aux Antilles/Guyane , au Brésil, l’île maurice , nouvelle caledonie …. le titre se classe rapidement en tête des charts musique de monde pendant plusieurs mois et elle sera nominée au BET AWARDS 2020 dans la catégorie BEST NEW INTERNATIONAL ACT afin d’y représenter la France .

Très appréciée par la chaîne internationale BET l’artiste sera à nouveau sollicitée afin de participer a la cérémonie des SOUL TRAIN AWARDS aux etats-unis en tant que cypher FRANCE quelques mois plus tard .

Après 7 ans de carrière c’est le 24 juillet 2020 que l’artiste poursuit sa lancée en proposant son tout premier album intitulée « SOUS MA PLUME » qui dès sa sortie atteindra en quelques heures seulement la 1ere place des charts album musique du monde .