Parlons danse avec l’Association Baila Con Amigos

Baila con Amigos est une association angevine (loi 1901, à but non lucratif) de danses pluridisciplinaires : salsa cubaine, bachata, son, casino, ladies & men styling, Elgo, kizomba, semba, danse africaine, afro-cubain, reggaeton, rock, west coast swing… Née à l’été 2018, elle a été fondée par Espérance NTADI.

L’association propose des cours hebdomadaires, des stages et ateliers danse (avec notre partenaire Espérance Danse School), des soirées, des événements publiques ou privés, des animations, des démonstrations…