Michael Benjamin dit Mikaben

Mikaben, Michael Benjamin de son vrai nom est Né en 1981 à Port-au-Prince. C’était le fils du chanteur, Lionel Benjamin. Passionné de musique depuis sa plus tendre enfance, il écrit sa première chanson à l’age de 15 ans et passionné de musique il continue d’écrire pendant ses études au Canada. Nous sommes en 1999. Il participera à un concours organisé par TELEMAX, une chaîne de télévision haïtienne. Il terminera quatrième avec La chanson « Nwèl Tristes » (Triste Noël).

Par la suite il enregistre son premier album solo « VWAYAJ » dans le studio de Marco Volcy à Montréal. Nous sommes en décembre 2000 lorsque sa chanson «Ou Pati» sort et tape dans les oreilles du producteur Fabrice Rouzier qui l’inclut dans le projet «Haïti Troubadour»

Il s’en vendra 70 000 exemplaires ce qui propulsa la carrière de Mikaben en dehors d’Haïti et lui ouvrit les porte des Antilles, de l’Europe et de l’Afrique.

Mikaben sort son deuxième album « MIKA » nous sommes en mais 2004. Cet album lui ouvrira les portes du Canada où il participera à de nombreux festivals tel que les Francofolies de Montréal.

En mars 2005, il retourne en Haiti et forme le groupe de Konpa « KREZI MIZIK » avec son cousin David Dupoux. Il sortira 2 albums avec le groupe « AYITI SAN MANTI » (un album studio et une version live), et par en tourné aux Etats-Unis, au Canada, aux Antilles, en France et en Belgique.

Michael Benjamin était un touche à tout. Il jouait du piano, de la guitare, de la basse et de la batterie. Surnommé d’abord Mika, puis Mikaben, il était aussi producteur de groupes ou d’artistes tel que T Vice, Kreyol La et Kaï entre autre. Il a collaboré avec le groupe Carimi, notamment sur des chansons comme Buzz, Fanm sa mové et Baby I Missed You ou encore I Miss You en 2013. En 2016, Mikaben signe chez Warner Music France.

Le chanteur Michael Benjamin, nous a quitté le samedi 15 octobre à l’âge de 41 ans,

Six ans après leur séparation Michael Benjamin devait fêter les 20 ans avec le groupe Carimi le samedi 15 octobre, sur la scène de l’Accor Arena, à Paris. Alors qu’il interprétait son tube Ou Pati, suite à un malaise Mikaben a rendu son dernier souffle.