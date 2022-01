Les Frères Déjean

La première formation de ce groupe s’appelait « Les frères de Pétion-Ville » il fut crée à l’initiative de Lionel Dejean le 13 juillet 1963. Par la suite ils se sont renommés les Frères Dejean.

Cette formation a connu plusieurs chanteurs comme Frantz Cadet, Yvon Louissaint, Isnard Douby, Willy Mathieu, Lesly Douby et Alliance Casimir, mais le noyau de ce groupe reste les musiciens qui sont de la même famille.

Il y a Fred saxophoniste, et André trompettiste, Philippe, tambourineur, et Camille, gonguiste.

Les Dejean font partie des formations qui ont le plus marqué la musique haïtienne.

Le groupe a mis dix ans avant de sortir son premier album intitulé « Haïti ».

Ils le sortiront en 1974 avec des titres tel que « Packard », « Vive la Musique » et « Illusion ».

Sur cet album on retrouve Fred Dejean, maestro du groupe, au saxophone, André Dejean à la Trompette, Isnard Douby et Frantz Cadet comme chanteurs, Pierrot Philibert à la Guitare, Hérold Stuppart à la basse, Joseph Julme à la batterie, Chesnel Pierre à la Percussion, Phillipe Dejean au Tambour et Camille Dejean au Tam-tam.

Fin des années 70, début de l’année 80 ils sont à l’apogée de leur succès. Toutes les musiques des albums finissent par être des hits.

Cependant « Bouki ak Malice », sorti en 1977, et « L’univers » en 1979 demeurent les albums les plus populaires.

« Bouki ak Malice » a été enregistré au studio Debs en Martinique et a connu un triomphe.

D’autres albums des Frères Dejean ont connu de grands succès aux antilles comme « Non-Stop » en 1980, « First Class » en 1981 ou encore « Léon sous Brodway » en 1984.

La pochette du disque de l’album « L’Univers », et ses chansons ont marqué les esprits.

Le Photo est réalisé par Willy Nicolas, à New York, dans le Corona Park de Flushing Meadows. La Photo montre les musiciens du groupe en dessous d’un énorme globe terrestre qui a été construit en 1964 à l’occasion de la Foire internationale de New York qui avait pour thème « La paix à travers la compréhension ».

Dans l’album l’univers on y retrouve les chansons au titre évocateur comme « L’humanité », « Conviction », « Expérience » et « L’univers », titre éponyme de l’album.

Les instruments à vent constituaient la signature sonore des Frères Dejean.

Ces instruments étaient toujours sous le contrôle de Fred saxophoniste et André Dejean, trompettiste. Isnard Douby qui était le chanteur, était aussi le deuxième trompettiste.

Alors que les autres groupes de l’époque n’utilisaient pas les instruments à vent, les frères Dejean faisaient du saxophone, du trombone et de la trompette leurs instruments de prédilection.

Dans les années 1970, 1980 ils étaient la référence au niveau des cuivres. C’étaient une fusion entre le Jazz et le Blues,

La où les autres groupes utilisaient le synthétiseur les frères Dejean utilisait le piano. Ce qui leurs ajoutait une particularité fort remarquable.

Les frères Dejean parle souvent de Dieu, des esprits du vaudou.

Ainsi le titre Naide parle de la déesse de l’eau et le titre La Foi, parle de la grandeur de Dieu et ses créations.